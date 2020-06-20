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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Аугсбург
Фортуна - Аугсбург: обзор матча 20 июня 2020
Фортуна
20.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
25'
Р. Хеннингс
10'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аугсбург
89'
Замена
М. Сухи
️️️️
М. Рихтер
Замена
С. Скрыбски
️️️️
В. Бериша
80'
Замена
М. Зуттнер
️️️️
Н. Гисельман
80'
Желтая карточка
Н. Гисельман
79'
79'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Занка
️️️️
А. Хоффманн
68'
Замена
Ж. Циммер
️️️️
М. Циммерманн
68'
67'
Замена
А. Хан
️️️️
Н. Саренрен-Баце
Замена
А. Бодзек
️️️️
М. Соботтка
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хеннингс
Пас отдал
В. Бериша
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Макс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
23
Валон Бериша
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
13
Адам Бодзек
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
97
Келвин Офори
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
33
Кастенмайер
17
Гисельман
23
Айхан
4
Хоффманн
25
Циммерманн
27
Томми
31
Соботтка
23
Бериша
7
Штегер
19
Караман
10
Хеннингс
4-1-1-3-1
16
Люте
32
Фрамбергер
2
Удуохай
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
11
Груэсо
5
Рихтер
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
7
Нидерлехнер
23
Бериша
7
Скрыбски
7
Скрыбски
23
Бериша
31
Соботтка
13
Бодзек
13
Бодзек
31
Соботтка
17
Гисельман
29
Зуттнер
29
Зуттнер
17
Гисельман
4
Хоффманн
25
Занка
25
Занка
4
Хоффманн
25
Циммерманн
8
Циммер
8
Циммер
25
Циммерманн
37
Саренрен-Баце
28
Хан
28
Хан
37
Саренрен-Баце
5
Рихтер
17
Сухи
17
Сухи
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Фортуна
Аугсбург
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦП
97
Келвин Офори
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Фортуна - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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