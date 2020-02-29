Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 29 февраля 2020
Аугсбург
29.02.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия М
57'
Э. Левен
83'
А. Финнбогасон
49'
Р. Бенсебаини
50'
Р. Бенсебаини
53'
Л. Штиндль
79'
Л. Штиндль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+4
Замена
️️️️
С. Кордова
87'
86'
Замена
️️️️
Б. Эмболо
ГОЛ! 2:4!
А. Финнбогасон
Пас отдал
М. Рихтер
83'
79'
ГОЛ! 1:4!
Л. Штиндль
76'
Желтая карточка
М. Гинтер
75'
Замена
️️️️
К. Крамер
Замена
️️️️
А. Финнбогасон
73'
ГОЛ! 1:3!
Э. Левен
Пас отдал
Р. Фрамбергер
57'
53'
ГОЛ! 0:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
А. Плеа
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бенсебаини
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бенсебаини
48'
Замена
️️️️
А. Плеа
Замена
️️️️
Р. Фрамбергер
46'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
32'
13'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
12'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
2'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Коубек
30
Макс
4
Едвай
2
Лихтштайнер
6
Гаувелеув
8
Хедира
11
Груэсо
23
Левен
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
4-2-1-2-1
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
5
Штробль
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Тюрам
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
16
Кордова
16
Кордова
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
23
Крамер
23
Крамер
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
14
Плеа
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
57
Иаго
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
57
Иаго
ЛЗ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Андреас Люте
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+