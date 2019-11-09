Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Аугсбург
Падерборн - Аугсбург: обзор матча 09 ноября 2019
Падерборн
09.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
41'
Ф. Макс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Макс
88'
Желтая карточка
Я. Моравек
Желтая карточка
Д. Коллинс
84'
67'
Желтая карточка
Т. Едвай
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Макс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
21
Лоран Янс
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
52
Клаус Гясула
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
80
Каули
АП
14
Хири Шелтон
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3-3-1-2
25
Цингерле
15
Килиан
29
Коллинс
4
Шонлау
52
Гясула
19
Василиадис
10
Сабири
17
Хольтманн
10
Прегер
45
Мамба
4-1-1-2-2
40
Коубек
32
Фрамбергер
4
Едвай
2
Удуохай
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
5
Рихтер
11
Варгас
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Падерборн
Аугсбург
80
Каули
АП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
80
Каули
АП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
14
Хири Шелтон
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Падерборн - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
Все
Падерборн
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+