Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 14 июня 2020
Майнц
14.06.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
1'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
Желтая карточка
Э. Фернандес
90'
+3
78'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
К. Груэсо
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Д. Латца
76'
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Озтюнали
76'
70'
Замена
Э. Левен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
70'
Замена
Т. Едвай
️️️️
Р. Фрамбергер
68'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Баррейро
65'
64'
Замена
А. Хан
️️️️
Н. Саренрен-Баце
62'
Желтая карточка
Н. Саренрен-Баце
62'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
М. Рихтер
Замена
Б. Баку
️️️️
Ф. Мвене
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Груэсо
45'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
Желтая карточка
Л. Баррейро
41'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Т. Авонийи
23'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
К. Груэсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-4-2
21
Мюллер
2
Мвене
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
18
Баррейро
46
Латца
14
Авонийи
21
Озтюнали
14
Матета
19
Квайсон
4-1-1-3-1
16
Люте
32
Фрамбергер
2
Удуохай
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
11
Груэсо
37
Саренрен-Баце
5
Рихтер
11
Варгас
7
Нидерлехнер
2
Мвене
17
Баку
17
Баку
2
Мвене
46
Латца
6
Фернандес
6
Фернандес
46
Латца
18
Баррейро
14
Бутьюс
14
Бутьюс
18
Баррейро
14
Авонийи
9
Онисиво
9
Онисиво
14
Авонийи
21
Озтюнали
11
Салаи
11
Салаи
21
Озтюнали
37
Саренрен-Баце
28
Хан
28
Хан
37
Саренрен-Баце
32
Фрамбергер
4
Едвай
4
Едвай
32
Фрамбергер
11
Груэсо
39
Оксфорд
39
Оксфорд
11
Груэсо
7
Нидерлехнер
23
Левен
23
Левен
7
Нидерлехнер
5
Рихтер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Рихтер
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
40
Томаш Коубек
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
20
Феликс Гетце
ЦП
Главный тренер
Ахим Байерлорцер
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Майнц - Аугсбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+