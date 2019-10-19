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Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 19 октября 2019
Аугсбург
19.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
1'
М. Рихтер
1'
М. Рихтер
90+1'
А. Финнбогасон
90+1'
А. Финнбогасон
14'
Р. Левандовски
49'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
Желтая карточка
Т. Коубек
90'
+4
Желтая карточка
Т. Коубек
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
А. Финнбогасон
Пас отдал
С. Кордова
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
А. Финнбогасон
Пас отдал
С. Кордова
90'
+1
86'
Замена
️️️️
Л. Горецка
84'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
️️️️
С. Кордова
82'
80'
Замена
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Р. Хедира
73'
Желтая карточка
Р. Хедира
73'
Замена
️️️️
А. Финнбогасон
68'
Желтая карточка
М. Рихтер
63'
Желтая карточка
М. Рихтер
63'
Замена
️️️️
Ф. Йенсен
62'
49'
ГОЛ! 2:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Коутиньо
42'
Желтая карточка
Т. Алькантара
37'
Желтая карточка
Й. Киммих
14'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
12'
Замена
️️️️
Д. Алаба
ГОЛ! 2:0!
М. Рихтер
Пас отдал
Р. Хедира
1'
ГОЛ! 1:0!
М. Рихтер
Пас отдал
Р. Хедира
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
57
Иаго
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
28
Андре Хан
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Коубек
2
Лихтштайнер
4
Едвай
39
Оксфорд
30
Макс
8
Хедира
2
Удуохай
30
Моравек
11
Варгас
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
3-2-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
21
Эрнандес
88
Мартинес
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
11
Коутиньо
21
Коман
9
Левандовски
97
Йенсен
97
Йенсен
16
Кордова
16
Кордова
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Алаба
5
Алаба
27
Горецка
27
Горецка
13
Мюллер
13
Мюллер
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
28
Андре Хан
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
57
Иаго
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
57
Иаго
ЛЗ
16
Андреас Люте
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Аугсбург - Бавария
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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