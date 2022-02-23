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Хави Мартинес
Хави Мартинес
Завершил карьеру
2 сентября 1988 (38)
#88 | Защитник
190 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Хави Мартинес: «Пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь. Это безумие»
2022.02.23 12:49
1
Экс-полузащитник «Баварии» Мартинес перешел в «Катар»
2021.06.21 07:36
1
Фото
«Бавария» попрощалась с Алабой, Мартинесом и Боатенгом
2021.05.18 17:32
2
«Бавария» объявила об уходе Мартинеса по окончании сезона
2021.05.04 16:57
Игроки «Баварии» Горецка и Мартинес заболели коронавирусом
2021.01.29 17:33
1
Фото
Пять игроков «Баварии» оформили квадрупл во второй раз в карьере
2020.09.25 22:52
9
Bild: Мартинес покинул «Баварию» после восьми лет в клубе
2020.09.22 22:28
1
«Бавария» готова продать Мартинеса за 6-8 миллионов
2020.09.11 12:28
5
«Фиорентина» заинтересовалась Хави Мартинесом
2020.08.16 19:05
«Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо
2020.03.18 11:52
3
Хави Мартинес пропустит шесть недель из-за травмы
2019.12.22 08:46
Фото
Мартинес плакал из-за непопадания в старт «Баварии» на матч с «Хоффенхаймом»
2019.10.06 14:36
2
Хави Мартинес: «Я смотрел «Голодные игры» и не мог поверить. Почти такой же сюжет я написал еще подростком»
2019.02.08 14:17
3
Хави Мартинесу для ста побед в Бундеслиге понадобилось 120 матчей. Это рекорд турнира
2019.01.19 08:58
Полузащитник «Баварии» Мартинес: «Если продолжим побеждать, то сезон будет успешным»
2018.09.07 06:56
1
Агенты Хави Мартинеса предложили «Реалу» купить полузащитника
2018.05.09 16:26
2
Хуммельс: «Баварии» повезло с первым голом»
2018.04.04 07:06
Хави Мартинес считает, что «Севилья» находится на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной»
2018.04.02 19:06
3
Видаль и Хави Мартинес не помогут «Баварии» в кубковом матче с «Падерборном»
2018.02.06 10:14
Мартинес получил травму плеча в матче с «Фрайбургом»
2017.10.16 08:42
Источник: на следующей неделе Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»
2017.06.25 08:31
3
Мартинес может пропустить начало сборов «Баварии»
2017.06.07 08:05
Месси, Роналду и четыре игрока «Баварии» вошли в символическую сборную Европы по версии CIES Football Observatory
2017.05.16 14:15
40
Анчелотти пообещал футбольный праздник в матче с «РБ Лейпцигом»
2017.05.13 10:09
1
Мартинес, Коман, Нойер не сыграют с «Дармштадтом»
2017.05.06 07:11
Радич рассчитывает, что «Ростов» покажет хорошую игру против «Баварии»
2016.11.23 10:44
2
Нойер, Роббен, Видаль, Мартинес и Коман не сыграют против «Ростова»
2016.11.22 12:51
19
Мартинес не сыграет с Италией и Албанией в отборе ЧМ-2018
2016.10.03 23:58
1
Мартинес: «Думаю только о полуфинальной игре»
2016.05.03 07:20
Хави Мартинес: «Больше никаких болей не чувствую»
2016.02.24 08:12
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