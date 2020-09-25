Пять игроков «Баварии» оформили квадрупл во второй раз в карьере

После выигрыша Суперкубка УЕФА «Бавария» оформила квадрупл – взяла четыре трофея в один сезон (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА). Пять футболистов команды добились этого достижения во второй раз в карьере.

Речь идет о Мануэле Нойере, Давиде Алабе, Хави Мартинесе, Джероме Боатенге и Томасе Мюллере. Они брали квадрупл в сезоне-2012/13.

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» победила «Севилью» (2:1).

27 сентября баварцы во втором туре Суперлиги сыграют с «Хоффенхаймом».

30 сентября «Бавария» разыграет Суперкубок Германии с «Боруссией» из Дортмунда.