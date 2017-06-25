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    Источник: на следующей неделе Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Сити» к бразильцу Даниэлю Алвесу. В среду защитник расторг соглашение с «Ювентусом». Как сообщил работник BT Sport Энтони Харрис, бразилец в скором времени перейдет в манчестерский клуб. Согласно источнику, состав «горожан» также пополнит хавбек «Баварии» Хави Мартинес.

    «Хави Мартинес и Дани Алвес на следующей неделе пройдут медосмотр в «Манчестер Сити», – написал журналист в твиттере.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сотрудничал с обоими футболистами: с Алвесом – в «Барселоне» (2008-2012), с Мартинесом – в период работы в «Баварии» (2013-2016).

    Источник: Twitter

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    25.06.2017 08:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 26 июня 2017, 07:52

      Старая Гвардия

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 25 июня 2017, 08:59

      Мартинес много не играл в Баварии из за травмы в АПЛ его быстро поломают.

      0
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 25 июня 2017, 08:33

      Что за бред то. Мартинеса не собирались продавать.

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