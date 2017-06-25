Источник: на следующей неделе Хави Мартинес и Дани Алвес пройдут медосмотр в «Манчестер Сити»

На прошлой неделе «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Сити» к бразильцу Даниэлю Алвесу. В среду защитник расторг соглашение с «Ювентусом». Как сообщил работник BT Sport Энтони Харрис, бразилец в скором времени перейдет в манчестерский клуб. Согласно источнику, состав «горожан» также пополнит хавбек «Баварии» Хави Мартинес.

«Хави Мартинес и Дани Алвес на следующей неделе пройдут медосмотр в «Манчестер Сити», – написал журналист в твиттере.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сотрудничал с обоими футболистами: с Алвесом – в «Барселоне» (2008-2012), с Мартинесом – в период работы в «Баварии» (2013-2016).