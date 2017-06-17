«Манчестер Сити» близок к подписанию Дани Алвеса

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес в ближайшее время пополнит состав «Манчестер Сити». Об этом сообщил ресурс Goal. По данным источника, английский клуб обратил внимание на 34-летнего бразильца в мае, когда тот стал игроком недели в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола работал с Алвесом в «Барселоне» с 2008-го по 2012 год.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что контракт игроку сборной Бразилии предложил лондонский «Тоттенхэм».