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    «Манчестер Сити» близок к подписанию Дани Алвеса

    Защитник «Ювентуса» Дани Алвес в ближайшее время пополнит состав «Манчестер Сити». Об этом сообщил ресурс Goal. По данным источника, английский клуб обратил внимание на 34-летнего бразильца в мае, когда тот стал игроком недели в Лиге чемпионов.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола работал с Алвесом в «Барселоне» с 2008-го по 2012 год.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что контракт игроку сборной Бразилии предложил лондонский «Тоттенхэм».

    Источник: Goal.com

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    17.06.2017 21:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 17 июня 2017, 22:31

      Очень интригующе-сможет ли еще Алвес так феерить как в Ювентусе. Но игрок , бесспорно, блистательный.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 21:46

      Во , блин ! А Гвардиола не знал где Алвес , чем занимается , а тут в мае и обратил внимание на него .

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