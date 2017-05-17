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    «Тоттенхэм» предложил контракт Дани Алвесу

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который уже предложил бразильцу подписать двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

    Сообщается, что детальные переговоры между сторонами состоятся после финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграет против «Реала».

    Отметим, что соглашение Алвеса с «Ювентусом» рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 18 играх.

    Источник: Yahoo

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    17.05.2017 13:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 мая 2017, 11:11

      Фигасе... Алвес пошел по рукам? ))))
      Здоровья ему - поиграть ещё, классный правый деф. Может быть даже лучший в мире на своей позиции.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 мая 2017, 17:19

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 16:53

      Если Юве выиграет ЛЧ , то Алвес будет стоить и больше 10 лямов. Это уже за гранью денег , просто карма , которой как раз и не хватает уткам .

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 17 мая 2017, 14:23

      утки от яхо

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      Рейтинг: +98

      VerSaR 17 мая 2017, 14:18

      Не думаю, что оно того стоит

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 17 мая 2017, 14:15

      Да ладно, а с какого хрена они предлагают контракт? По правилам они имеют право предложить контракт только после согласования с клубом. Так что они могут только предложить УЕФА их штрафом наказать)

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 17 мая 2017, 13:49

      В Юве пришёл бесплатно, уйдёт за Лямов 8-10.
      В очередной раз восхищаюсь селективным отделом Юве во главе с Мароттой и Паратиччио.
      Браво!

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