«Тоттенхэм» предложил контракт Дани Алвесу

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который уже предложил бразильцу подписать двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Сообщается, что детальные переговоры между сторонами состоятся после финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграет против «Реала».

Отметим, что соглашение Алвеса с «Ювентусом» рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 18 играх.