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«Тоттенхэм» предложил контракт Дани Алвесу

17 мая 2017, 13:20
7

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес может продолжить карьеру в АПЛ. В услугах 34-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который уже предложил бразильцу подписать двухлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

Сообщается, что детальные переговоры между сторонами состоятся после финала Лиги чемпионов, в котором туринский клуб сыграет против «Реала».

Отметим, что соглашение Алвеса с «Ювентусом» рассчитано до конца следующего сезона. В нынешнем розыгрыше Серии А защитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 18 играх.

Источник: Yahoo
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Ювентус Тоттенхэм Алвес Дани
Комментарии (7)
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Juve1897
1495018179
В Юве пришёл бесплатно, уйдёт за Лямов 8-10. В очередной раз восхищаюсь селективным отделом Юве во главе с Мароттой и Паратиччио. Браво!
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aimer1988
1495019724
Да ладно, а с какого хрена они предлагают контракт? По правилам они имеют право предложить контракт только после согласования с клубом. Так что они могут только предложить УЕФА их штрафом наказать)
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VerSaR
1495019937
Не думаю, что оно того стоит
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Benifacto
1495020222
утки от яхо
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dok66
1495029239
Если Юве выиграет ЛЧ , то Алвес будет стоить и больше 10 лямов. Это уже за гранью денег , просто карма , которой как раз и не хватает уткам .
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Александр ЗА
1495030756
Молодцы
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momwig_
1495181466
Фигасе... Алвес пошел по рукам? )))) Здоровья ему - поиграть ещё, классный правый деф. Может быть даже лучший в мире на своей позиции.
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