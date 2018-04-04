Хуммельс: «Баварии» повезло с первым голом»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс отметил неудачный для своей команды первый тайм матча с «Севильей» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Для нас не было ничего удивительного в том, как «Севилья» провела первый тайм, когда выглядела лучше нас. Мы видели их матч в Манчестере, тренер предупреждал нас, так что мы были готовы.

Нам повезло с первым голом, нужно это признать. Но перед нашим вторым мячом мог забить Хави Мартинес.

Впрочем, мне бы хотелось, чтобы мы некоторые вещи делали лучше. Значит, нужно над этим поработать перед ответным матчем», – считает Хуммельс.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Севилья» – «Бавария» завершился со счетом 1:2. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мюнхене.