Севилья - Бавария

давай бавария парви севилию реал отомстит )))
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливерпуль
|6
|3
|3
|0
|23:6
|+17
|12
|2.
|Севилья
|7
|2
|4
|1
|12:12
|0
|10
|3.
|Спартак М
|6
|1
|3
|2
|9:13
|-4
|6
|4.
|Марибор
|6
|0
|3
|3
|3:16
|-13
|3
давай бавария парви севилию реал отомстит )))
Давай, Бавария, уничтожь испанцев!!!
молодцы молодцы севилья ! давай поднажмите ! у команды есть характер !
как бы сильно севилья не рвала себе пердак, баварию им не обыграть...даже такую-пешую, с мячиком и без него
ну да бавария есть бавария ! в мюнхене походу разнесут севилью ! но все равно севилья молодцы не боятся играть с большими клубами ! надо отдать им должное !
да, тут плюсую
тотал 2,5 вверх !
рискнём п1
0:3 или 1:3 крупная победа Баварии