Введите ваш ник на сайте
Материалы

Севилья - Бавария

03.04.2018, Вторник, 21:45 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/4 финала , первый матч Севилья - Бавария
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 6 3 3 0 23:6 +17 12
2. Севилья 7 2 4 1 12:12 0 10
3. Спартак М 6 1 3 2 9:13 -4 6
4. Марибор 6 0 3 3 3:16 -13 3
...
  • ...
    Рейтинг: +38

    vaneavnea109 3 апреля 2018, 23:23

    давай бавария парви севилию реал отомстит )))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6871

    Антибиотик 3 апреля 2018, 23:15

    Давай, Бавария, уничтожь испанцев!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 22:34

    молодцы молодцы севилья ! давай поднажмите ! у команды есть характер !

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +410

    iron_Savior > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 00:39

    как бы сильно севилья не рвала себе пердак, баварию им не обыграть...даже такую-пешую, с мячиком и без него

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > iron_Savior 4 апреля 2018, 12:03

    ну да бавария есть бавария ! в мюнхене походу разнесут севилью ! но все равно севилья молодцы не боятся играть с большими клубами ! надо отдать им должное !

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +410

    iron_Savior > dinar7777dinar 4 апреля 2018, 23:54

    да, тут плюсую

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 апреля 2018, 21:57

    тотал 2,5 вверх !

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +109

    Timoor8607 3 апреля 2018, 20:25

    рискнём п1

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 апреля 2018, 10:34

    0:3 или 1:3 крупная победа Баварии

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 