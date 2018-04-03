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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Бавария
Севилья - Бавария: обзор матча 03 апреля 2018
Севилья
03.04.2018, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Бавария
31'
П. Сарабия
37'
Х. Навас (АГ)
68'
Т. Алькантара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бавария
Желтая карточка
Г. Писсаро
90'
85'
Желтая карточка
Т. Мюллер
68'
ГОЛ! 1:2!
Т. Алькантара
Пас отдал
Ф. Рибери
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Навас
Пас отдал
Ф. Рибери
34'
Желтая карточка
Х. Бернат
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
С. Эскудеро
31'
Желтая карточка
Х. Корреа
15'
13'
Желтая карточка
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-2-2
13
Сорья
18
Эскудеро
24
Кьер
2
Лангле
16
Навас
15
Н'Зонзи
19
Писсаро
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
3-2-3-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
17
Боатенг
24
Бернат
88
Мартинес
6
Киммих
7
Рибери
6
Алькантара
23
Видаль
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Севилья
Бавария
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Севилья - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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