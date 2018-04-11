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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Севилья
Бавария - Севилья: обзор матча 11 апреля 2018
Бавария
11.04.2018, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Севилья
Желтая карточка
С. Вагнер
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Х. Корреа
81'
Желтая карточка
Э. Банега
11'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
2'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
13
Рафинья
15
Хуммельс
6
Киммих
88
Мартинес
7
Рибери
10
Роббен
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-2-2
13
Сорья
16
Навас
2
Лангле
25
Меркадо
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
Остались в запасе
Бавария
Севилья
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
15
Серхио Рико
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
23
Даниэль Карришу
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Бавария - Севилья
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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