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    Хави Мартинесу для ста побед в Бундеслиге понадобилось 120 матчей. Это рекорд турнира

    Для полузащитника «Баварии» Хави Мартинеса победа в матче 18 тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (3:1) стала 100-й в соревновании. Испанец установил рекорд.

    Хавбеку для отметки в 100 побед потребовались 120 матчей. Ни один футболист Бундеслиги не доходил до нее настолько быстро. Второе место по показателю занимает Арьен Роббен – ему для ста побед понадобилось 126 игр.

    • Мартинес выступает за баварцев с 2012 года.
    • Главное достижение с «Баварией» – победа в Лиге чемпионов в сезоне-2012/13.
    • Мартинес – чемпион мира 2010 года.

    Источник: Opta

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    19.01.2019 08:58
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