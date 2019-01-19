Хави Мартинесу для ста побед в Бундеслиге понадобилось 120 матчей. Это рекорд турнира

Для полузащитника «Баварии» Хави Мартинеса победа в матче 18 тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (3:1) стала 100-й в соревновании. Испанец установил рекорд.

Хавбеку для отметки в 100 побед потребовались 120 матчей. Ни один футболист Бундеслиги не доходил до нее настолько быстро. Второе место по показателю занимает Арьен Роббен – ему для ста побед понадобилось 126 игр.