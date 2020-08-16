«Фиорентина» заинтересовалась Хави Мартинесом

Защитник «Баварии» Хави Мартинес может продолжить карьеру в Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, игроком интересуется «Фиорентина». В переговорах важную роль может сыграть экс-полузащитник мюнхенцев Франк Рибери, выступающий флорентийцев.
По информации Sport Bild, «Бавария» хочет продать Мартинеса.
- Испанец играет за мюнхенский клуб с 2012 года.
- В прошлом сезоне он провел в Бундеслиге 16 матчей.
- Рыночная стоимость Мартинеса – 13 миллионов евро.
Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио