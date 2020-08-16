«Фиорентина» заинтересовалась Хави Мартинесом

Защитник «Баварии» Хави Мартинес может продолжить карьеру в Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, игроком интересуется «Фиорентина». В переговорах важную роль может сыграть экс-полузащитник мюнхенцев Франк Рибери, выступающий флорентийцев.

По информации Sport Bild, «Бавария» хочет продать Мартинеса.