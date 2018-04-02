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    Хави Мартинес считает, что «Севилья» находится на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной»

    Полузащитник немецкой «Баварии» Хави Мартинес поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской «Севильи». Хавбек ставит андалусийцев на один уровень с «Барселоной» и «Реалом».

    «Кто-то считает, что севильцы хуже каталонцев и сливочных. Я так не считаю. «Севилья» может и обыграть нас, если мы не покажем должную готовность. Испанцы заслуженно прошли «Манчестер Юнайтед». Они играли командно и забили в гостях очень вовремя», – сказал хавбек.

    Первый матч между испанцами и немцами состоится 3 апреля. Начало – в 21:45 по Москве.

    Источник: ESPN

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    02.04.2018 19:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +115

      rm4612 3 апреля 2018, 04:23

      На одном уровне по среднему росту футболистов.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 апреля 2018, 19:55

      "Севилья на одном уровне с Барселоной и Реалом, а Бавария на одном уровне с Аугсбургом и Фрайбургом", так что Севилья явный фаворит - сказал Мартинес накануне матча.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 19:41

      Конечно, а Томь, на одном уровне с Ливерпулем))

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