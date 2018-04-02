Хави Мартинес считает, что «Севилья» находится на одном уровне с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник немецкой «Баварии» Хави Мартинес поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против испанской «Севильи». Хавбек ставит андалусийцев на один уровень с «Барселоной» и «Реалом».

«Кто-то считает, что севильцы хуже каталонцев и сливочных. Я так не считаю. «Севилья» может и обыграть нас, если мы не покажем должную готовность. Испанцы заслуженно прошли «Манчестер Юнайтед». Они играли командно и забили в гостях очень вовремя», – сказал хавбек.

Первый матч между испанцами и немцами состоится 3 апреля. Начало – в 21:45 по Москве.