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    «Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо

    «Бавария» в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов.

    По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.

    При этом «Бавария» собирается продлить контракты с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Также клуб выкупит Ивана Перишича, арендованного у «Интера».

    • В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» занимает первое место.
    • В Лиге чемпионов команда встретится в 1/8 финала с «Челси».

    Источник: Sport Bild

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4374

      Viper for CSKA 1 час назад

      Толиссо - точно зря. Парень ещё наберёт. Мартинес - до сих пор достаточно важен. Тысячу раз нужно подумать, прежде чем отдавать. А вот Боатенга давно пора на выход. Хуммельса они зачем-то продали, а Боатенга оставили. Странное решение.

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      Рейтинг: +2198

      BlackMurder 1 час назад

      Толлисо то зачем? Да и мартинеса не надо, а рэпера давно пора было продать

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