«Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо

Толиссо - точно зря. Парень ещё наберёт. Мартинес - до сих пор достаточно важен. Тысячу раз нужно подумать, прежде чем отдавать. А вот Боатенга давно пора на выход. Хуммельса они зачем-то продали, а Боатенга оставили. Странное решение.
«Бавария» в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов.
По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.
При этом «Бавария» собирается продлить контракты с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Также клуб выкупит Ивана Перишича, арендованного у «Интера».
- В нынешнем розыгрыше Бундеслиги «Бавария» занимает первое место.
- В Лиге чемпионов команда встретится в 1/8 финала с «Челси».