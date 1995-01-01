«Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо

«Бавария» в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов.

По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.

При этом «Бавария» собирается продлить контракты с Мануэлем Нойером и Томасом Мюллером. Также клуб выкупит Ивана Перишича, арендованного у «Интера».