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  • Месси, Роналду и четыре игрока «Баварии» вошли в символическую сборную Европы по версии CIES Football Observatory

Месси, Роналду и четыре игрока «Баварии» вошли в символическую сборную Европы по версии CIES Football Observatory

16 мая 2017, 14:15
40

Аналитическая компания CIES Football Observatory опубликовала свою версию символической сборной сезона в Европе. Отметим присутствие к команде сразу четырех игроков «Баварии» – голкипера Мануэля Нойера, защитников Хави Мартинеса и Матса Хуммельса, а также хавбека Тиаго Алькантары.

Также не остались без внимания нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду, которые наряду с вингером «Наполи» Дрисом Мертенсом вошли в атакующую тройку.

При составлении сборной основной учет был сделан на коэффициент производительности футболистов.

Символическая сборная по версии CIES Football Observatory:

Вратарь – Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники – Бруно Перес («Рома»), Хави Мартинес («Бавария»), Матс Хуммельс («Бавария»), Алекс Сандро («Ювентус»).

Полузащитники – Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие – Лионель Месси («Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Криштиану Роналду («Реал»).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Барселона Бавария Рома Ювентус РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед Наполи Месси Лионель Хуммельс Матс Роналду Криштиану Нойер Мануэль Мартинес Хави Алькантара Тиаго Мертенс Дрис Погба Поль Сандро Алекс Кейта Наби Перес Бруно
Комментарии (40)
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евгений сергеевичч
1494933569
Погба то с чего вдруг?
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Павел Буре
1494934323
а где Марсело??? а поль погба что тут делает??? это же сборная сезону по футболу, а не по кривляниям в ютюбе!!!
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Болельщик Реал Мадрида
1494934332
Я считаю, что в этом рейтинге большая часть футболистов лишняя. Месси-мимо, попал за заслуги и авторитет. Ничего не показал в ЛЧ. Да, забил два Реалу, которые принесли победу, но победный мяч был забит в меньшинстве и это не делает добавляет авторитета Месси. Два защитника "Баварии" мимо ничем не отметились. Хави Мартинес- только карточку сумел выхватит в Германии. Погба-минус ничего не показывает. За такие деньги которые за него уплатили и та игра которую показывает, его ценник должен был быть в районе 20-40 миллионов. А вот Роналду по делу в списке. "Растерзал" "Баварию", уничтожил "Атлетико" и то что Реал в финале 65% успеха Роналду, остальные принадлежат всем игрокам Мадрида.
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a-rakhmatov
1494935502
Классный состав получился, только Погба должен сидеть на скамейке запасных)))
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diadushka
1494936463
погба явно лишний
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медведь 102
1494937117
вместо Погба Канте
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Болельщик Реал Мадрида
1494937225
Вы больше как ставить минусы, ни на что не способны! Захлебнитесь своими слюнями, но Роналду и Реал Мадрид- Лучшие в мире и ЛЧ и ЛА Лига наши. Болельшики Реал Мадрида-поддержите, наших бьют!!! Вперед Мадрид!!! HALA MADRID!!!!
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Alan_15
1494944796
А почему в этом списке есть Хави Мартинес, Бруно Перес , Погба , но нет Модрича, Карвахаля , Марсело !?
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dok66
1494946309
Таки "символическая сборная" , основанная на ТТД . И все ! Она совершенно не отражает факт . И что тут спорить ?
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Ronaldinho R10
1494969443
Поль Пог...ШТА??.... Серьезно? ))) Неее, посоны, расходимся, это рубрика "У Петросяна".
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