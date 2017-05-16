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    Месси, Роналду и четыре игрока «Баварии» вошли в символическую сборную Европы по версии CIES Football Observatory

    Аналитическая компания CIES Football Observatory опубликовала свою версию символической сборной сезона в Европе. Отметим присутствие к команде сразу четырех игроков «Баварии» – голкипера Мануэля Нойера, защитников Хави Мартинеса и Матса Хуммельса, а также хавбека Тиаго Алькантары.

    Также не остались без внимания нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду, которые наряду с вингером «Наполи» Дрисом Мертенсом вошли в атакующую тройку.

    При составлении сборной основной учет был сделан на коэффициент производительности футболистов.

    Символическая сборная по версии CIES Football Observatory:

    Вратарь – Мануэль Нойер («Бавария»).

    Защитники – Бруно Перес («Рома»), Хави Мартинес («Бавария»), Матс Хуммельс («Бавария»), Алекс Сандро («Ювентус»).

    Полузащитники – Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

    Нападающие – Лионель Месси («Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Криштиану Роналду («Реал»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 14:15
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 17 мая 2017, 00:17

      Поль Пог...ШТА??.... Серьезно? ))) Неее, посоны, расходимся, это рубрика "У Петросяна".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:51

      Таки "символическая сборная" , основанная на ТТД . И все ! Она совершенно не отражает факт . И что тут спорить ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 16 мая 2017, 17:26

      А почему в этом списке есть Хави Мартинес, Бруно Перес , Погба , но нет Модрича, Карвахаля , Марсело !?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Alan_15 17 мая 2017, 11:08

      Кто-то явно фан Реала)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ItalianFootball 21 мая 2017, 09:32

      а авторы статьи топят за баварию)

      0
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      Рейтинг: +17

      lex19552 16 мая 2017, 16:52

      ребята давайте жить дружно

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы больше как ставить минусы, ни на что не способны! Захлебнитесь своими слюнями, но Роналду и Реал Мадрид- Лучшие в мире и ЛЧ и ЛА Лига наши. Болельшики Реал Мадрида-поддержите, наших бьют!!! Вперед Мадрид!!! HALA MADRID!!!!

      -8
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:22

      Истерика) Иди, попей чайкУ)

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 16 мая 2017, 15:23

      Вы тоже!!!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:25

      Ты не замечаешь, что только ты здесь захлебываешься слюнями?)))
      "Наших бьют"))) Адекватные болельщики Реала - тебе бы еще добавили) Чтоб не позорил клуб))
      Сколько тебе лет?)

      7
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:26

      что касается финала ЛЧ, то только чудом Реал может обыграть Юве! А насчет Ла Лиги, завтра после Сельты поговорим............ Поэтому рановато ты корону одел)

      1
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > diadushka 16 мая 2017, 15:27

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      Корона у Реала всегда на голове! А команду из 10 защитников обыгрывать сложно будет, но только Реал сможет это сделать!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:28

      на эмблеме разве что всегда) А на голове не так уж и часто)

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:35

      Аааааа))) СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЕТ?))))
      "Корона у реала на голове всегда" - это касается только моментов, когда прокурор Испании, ведущий дело против Месси сидит в вип-ложе реала)))
      "Команда из 10 защитников"?))) Лалка, ты хоть смотрел матчи Ювентуса?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:41

      команда из 10 защитников?) Ты путаешь Юве с атлетико, настолько мерзким клубом, что в матче против Реала, я даже за Реал болел!
      А Юве очень качественную и хорошую игру показывает! Сейчас Юве лучше Реала! И как показывает статистика их очных игр в 21 веке, ЮВЕ всегда лучше!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 19:30

      Тут одни болельщики,те команды который не везёт не больше РЕАЛ мадрид

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 16 мая 2017, 15:18

      Убийственный состав!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      медведь 102 16 мая 2017, 15:18

      вместо Погба Канте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 16 мая 2017, 15:07

      погба явно лишний

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 мая 2017, 14:51

      Классный состав получился, только Погба должен сидеть на скамейке запасных)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Я считаю, что в этом рейтинге большая часть футболистов лишняя. Месси-мимо, попал за заслуги и авторитет. Ничего не показал в ЛЧ. Да, забил два Реалу, которые принесли победу, но победный мяч был забит в меньшинстве и это не делает добавляет авторитета Месси. Два защитника "Баварии" мимо ничем не отметились. Хави Мартинес- только карточку сумел выхватит в Германии. Погба-минус ничего не показывает. За такие деньги которые за него уплатили и та игра которую показывает, его ценник должен был быть в районе 20-40 миллионов. А вот Роналду по делу в списке. "Растерзал" "Баварию", уничтожил "Атлетико" и то что Реал в финале 65% успеха Роналду, остальные принадлежат всем игрокам Мадрида.

      -6
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:40

      Ну ты, конечно, объективный специалист.
      А то, что Месси под 50 голов наколотил - конечно - ерунда, прошлые заслуги и авторитет сыграл.
      "А вот Роналду по делу"
      Смешно читать тебя)

      2
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 16 мая 2017, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И что что 50, у Роналду столько же в чемпионате! Речь идет не о чемпионате, а о Лиге Чемпионов, "Золотой мяч" Дают именно за нее! А если смешно, то не читайте!

      -6
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      ...
      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:47

      Жаль что золотой мяч дает только трофеев, В этом сезоне я был роналду не включил тройку! Десятку можно! Коэффицент полезности в игре очень плохо! (кроме матча Бавария и Атлетико!)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:48

      Все понятно - у тебя, видимо, силуэт роналду в глазах - он закрывает тебе действительность.
      Во-первых - кто тебе сказал, что "Золотой мяч" дают ИМЕННО за ЛЧ? Да, она играет роль, но не было такого объявлено. Его дают лучшему игроку года, по версии определенных журналистов.
      Во-вторых - при чем тут "Золотой мяч", вообще? Речь идет о сборной СЕЗОНА по версии определенной аналитической организации. И они, в отличии от таких икспертов как ты - не могут закрывать глаза на 50 (ПЯТЬДЕСЯТ) голов, забитых в одной из двух сильнейших лиг Европы.
      Ну и в-третьих, раз уж ты затронул Примеру - Роналду забил там 22 гола, а Месси - 35 - на 50% больше.
      Посиди, подумай.

      1
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 16 мая 2017, 14:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А в итоге Реал имеет на 100% шансов больше на титул чем "Барселона", вот и Месси с его 35 голами!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:02

      Ты же обманул, да, что ты 1987 года рождения?
      По твоему общению - тебе около 10)
      Психолог бы выявил у тебя какое-нибудь заболевание) Ты не в состоянии держаться в рамках диалога)
      Мы говорим о сборной сезона, я привожу тебе факт - почему Месси в ней, ты "А У РОНАЛДУ - СТОЛЬКО ЖЕ, И ВООБЩЕ - ОН ХОРОШО СЫГРАЛ В ДВУХ МАТЧАХ ЛЧ, А ЗОЛОТОЙ МЯЧ (откуда он взялся))) ДАЮТ ЗА НЕЕ"
      Я тебе привожу еще факты, опять же - почему Месси оказался в СБОРНОЙ СЕЗОНА ПО ВЕРСИИ КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, и, что у Роналду - не "столько же", а ты в ответ "РЕАЛ ИМЕЕТ НА 100% ШАНСОВ БОЛЬШЕ НА ТИТУЛ, ЗАТО!!"
      Ну и к чему ты решил рассказать мне о шансах реала на титулы?) Попробуй - прочитать беседу)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 16 мая 2017, 15:03

      А разве рейтинг составляю не по итогом игры в ЛЧ? Всегда и во всех рейтингах первым смотрят на Еврокубки, потом на сборные, а потом на чемпионат! И если брать первые два, то Месси в сборной, давно ничего не показывает. Как раз с момента когда в финале против Германии играл!

      -2
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:16

      Все понятно, с тобой, фантазером))
      Тебе кто рассказал эту систему рейтинга?) Твои мама с папой на кухне, после ужина?)
      Откуда такая инфа?) С чего ты взял, что заслуги в ТОП-5 чемпионатов не учитываются?) Тут выбирают отдельно, по игроку, а не достижения клуба.

      А заслуга Роналду в сборной - в том, что он забил 4 мяча Андорре, 3 - Латвии и 2 - Венгрии?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Protosser 16 мая 2017, 15:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Но Роналду Чемпион Европы!

      -4
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:22

      Не в этом году, дружок!

      0
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      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Чеба 16 мая 2017, 15:23

      Да это бесполезно)) Там такая каша в форме Роналду в голове)

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Чеба 16 мая 2017, 15:24

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      В этот в этом!

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      Рейтинг: +581

      Чеба > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 15:25

      Ссы в глаза - Божья роса)

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Чеба 16 мая 2017, 15:33

      Видишь - он не понимает - что такое "СБОРНАЯ СЕЗОНА")))
      "А У РОНАЛДУ СТОЛЬКО ЖЕ ГОЛОВ В ЧЕМПИОНАТЕ!"
      "А, НЕ СТОЛЬКО ЖЕ... ЗАТО РЕАЛ ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ШАНСОВ НА ТИТУЛ!"
      "А РЕЙТИНГИ СОСТАВЛЯЮТ ПО ЛЧ И СБОРНЫМ, А РОНАЛДУ ЗАБИЛ 4 ГОЛА АНДОРРЕ!"
      "А РОНАЛДУ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ЛЕТОМ 2016"

      И все это в рамках обсуждения сборной сезона)

      2
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      ...
      Рейтинг: +581

      Чеба > Protosser 16 мая 2017, 15:36

      Дурачек!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба > Protosser 16 мая 2017, 15:51

      Научи дурака Богу молиться, он лоб расшибет! Это про нашего коллегу))))

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      ...
      Рейтинг: +11

      beka_) > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 18:34

      пизд*ц ты глупый

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