Месси, Роналду и четыре игрока «Баварии» вошли в символическую сборную Европы по версии CIES Football Observatory

Аналитическая компания CIES Football Observatory опубликовала свою версию символической сборной сезона в Европе. Отметим присутствие к команде сразу четырех игроков «Баварии» – голкипера Мануэля Нойера, защитников Хави Мартинеса и Матса Хуммельса, а также хавбека Тиаго Алькантары.

Также не остались без внимания нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду, которые наряду с вингером «Наполи» Дрисом Мертенсом вошли в атакующую тройку.

При составлении сборной основной учет был сделан на коэффициент производительности футболистов.

Символическая сборная по версии CIES Football Observatory:

Вратарь – Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники – Бруно Перес («Рома»), Хави Мартинес («Бавария»), Матс Хуммельс («Бавария»), Алекс Сандро («Ювентус»).

Полузащитники – Наби Кейта («РБ Лейпциг»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие – Лионель Месси («Барселона»), Дрис Мертенс («Наполи»), Криштиану Роналду («Реал»).