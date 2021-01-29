Игроки «Баварии» Горецка и Мартинес заболели коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что два игрока команды сдали положительные тесты на COVID-19.

«Хави Мартинес и Леон Горецка заразились, сейчас они находятся на карантине. Жаль, что вирус поразил обоих, и они выбыли из строя», – сказал Флик.