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    Игроки «Баварии» Горецка и Мартинес заболели коронавирусом

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что два игрока команды сдали положительные тесты на COVID-19.

    «Хави Мартинес и Леон Горецка заразились, сейчас они находятся на карантине. Жаль, что вирус поразил обоих, и они выбыли из строя», – сказал Флик.

    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам 18 туров.
    • В субботу мюнхенцы сыграют с «Хоффенхаймом».
    • Мартинес в текущем сезоне забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 18 играх.
    • Горецка в нынешней кампании отличился 5 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +979

      Benifacto 46 минут назад

      да когда уже кто то сдохнет то от него из футболистов действующих!!!!

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