Игроки «Баварии» Горецка и Мартинес заболели коронавирусом

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подтвердил, что два игрока команды сдали положительные тесты на COVID-19.
«Хави Мартинес и Леон Горецка заразились, сейчас они находятся на карантине. Жаль, что вирус поразил обоих, и они выбыли из строя», – сказал Флик.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге по итогам 18 туров.
- В субботу мюнхенцы сыграют с «Хоффенхаймом».
- Мартинес в текущем сезоне забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 18 играх.
- Горецка в нынешней кампании отличился 5 голами и 3 результативными передачами в 20 матчах.
Источник: Sport1