Полузащитник «Баварии» Мартинес: «Если продолжим побеждать, то сезон будет успешным»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес дал оценку старту своей команды в новом сезоне.

Мюнхенцы после двух туров Бундеслиги занимают первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. На групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Бенфикой», «Аяксом» и АЕКом.

– Старт сезона позади. Как оцениваете этот отрезок?

– Хорошо, очень позитивно. Думаю, что все в команде довольны тем, как пока что все идет. Впереди еще долгий путь, но мы должны продолжать в том же духе. Если мы это сделаем, то сезон будет успешным.

– Через две недели стартует Лига чемпионов. Дополнительная причина для радости, не так ли?

– Конечно. Лига чемпионов классный турнир. Ты играешь против лучших команд Европы на лучших стадионах и в самых красивых городах. Мы в предвкушении.