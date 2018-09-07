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    Полузащитник «Баварии» Мартинес: «Если продолжим побеждать, то сезон будет успешным»

    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес дал оценку старту своей команды в новом сезоне.

    Мюнхенцы после двух туров Бундеслиги занимают первое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. На групповом этапе Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Бенфикой», «Аяксом» и АЕКом.

    – Старт сезона позади. Как оцениваете этот отрезок?

    – Хорошо, очень позитивно. Думаю, что все в команде довольны тем, как пока что все идет. Впереди еще долгий путь, но мы должны продолжать в том же духе. Если мы это сделаем, то сезон будет успешным.

    – Через две недели стартует Лига чемпионов. Дополнительная причина для радости, не так ли?

    – Конечно. Лига чемпионов классный турнир. Ты играешь против лучших команд Европы на лучших стадионах и в самых красивых городах. Мы в предвкушении.

    Источник: ФК «Бавария»

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    07.09.2018 06:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 7 сентября 2018, 07:37

      «Если продолжим побеждать, то сезон будет успешным» ... Какая же глубокая мысль!!! Я просто сражён таким неочевидным озарением. Такие перлы да золотом на камне))))))

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