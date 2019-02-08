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    Хави Мартинес: «Я смотрел «Голодные игры» и не мог поверить. Почти такой же сюжет я написал еще подростком»

    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес признался, что любит писать книги.

    Футболист заявил, что еще подростком он написал книгу, сюжет которой очень схож с популярным произведением американской писательницы Сьюзен Коллинз «Голодные игры». К моменту экранизации трилогии в 2012 году она была продана в количестве 26 миллионов экземпляров. Фильмы серии «Голодные игры» в общей сложности собрали в прокате около 3 миллиардов долларов.

    «Мне очень нравится писать. Когда я был подростком, я даже начал писать книгу. И хотите верьте, хотите нет, сюжет был почти таким же, как в «Голодных играх.

    Это было странно. Я сидел в кинотеатре и думал: «Этого не может быть. Это моя идея, которая возникла у меня много лет назад. Наверное, создатели украли мой компьютер».

    Мне очень приятно этим заниматься. Я люблю писать. Меня очаровывает идея приблизить читателей к жизни футболиста с очень личной точки зрения.

    Есть много вещей, которые посторонние не могут понять или узнать. Я хочу дать им понимание, которое в противном случае было бы скрыто от них», – сказал Мартинес.

    Источник: Goal

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    08.02.2019 14:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 8 февраля 2019, 20:59

      Войну и Мир тоже ты? )))

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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 18:56

      А я то думал, откуда вся вот эта х...та появляется на экранах!!!??? А это футболисты придумывают!!!

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