Хави Мартинес пропустит шесть недель из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму в матче 17-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).
Испанский хавбек покинул поле в компенсированное к первому тайму время.
После игры исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик сообщил журналистам, что Мартинес пропустит до шести недель из-за мышечного повреждения.
- В этом сезоне Мартинес провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
- «Бавария» ушла на рождественский перерыв в чемпионате Германии на третьем месте в таблице.
Источник: Goal