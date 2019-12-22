Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хави Мартинес пропустит шесть недель из-за травмы

22 декабря 2019, 08:46

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму в матче 17-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

Испанский хавбек покинул поле в компенсированное к первому тайму время.

После игры исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик сообщил журналистам, что Мартинес пропустит до шести недель из-за мышечного повреждения.

  • В этом сезоне Мартинес провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
  • «Бавария» ушла на рождественский перерыв в чемпионате Германии на третьем месте в таблице.

Источник: Goal
Германия. Бундеслига Бавария Мартинес Хави
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+