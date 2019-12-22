Хави Мартинес пропустит шесть недель из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму в матче 17-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

Испанский хавбек покинул поле в компенсированное к первому тайму время.

После игры исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик сообщил журналистам, что Мартинес пропустит до шести недель из-за мышечного повреждения.