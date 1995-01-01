Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Хави Мартинес пропустит шесть недель из-за травмы

    Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес получил травму в матче 17-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).

    Испанский хавбек покинул поле в компенсированное к первому тайму время.

    После игры исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс Флик сообщил журналистам, что Мартинес пропустит до шести недель из-за мышечного повреждения.

    • В этом сезоне Мартинес провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.
    • «Бавария» ушла на рождественский перерыв в чемпионате Германии на третьем месте в таблице.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74858
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru