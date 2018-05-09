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    Агенты Хави Мартинеса предложили «Реалу» купить полузащитника

    Защитник «Баварии» Хави Мартинес хочет вернуться в Испанию. Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил, что агенты 29-летнего футболиста предложили его услуги «Реалу».

    «Я не знаю, интересует ли Мартинесом «Реал», но игрок был предложен мадридцам во время противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов», – сказал Инда.

    Контракт испанца с «Баварией» рассчитан до 2021 года, однако он готов перебраться в Примеру уже нынешним летом.

    Источник: Tribalfootball

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    09.05.2018 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 мая 2018, 18:11

      Для Баварии невосполнимой потерей не станет. Давно уже пора германизировать команду. Реалу может пригодится. Либо в конкуренцию к Варану, либо к Каземиро.

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 9 мая 2018, 17:45

      Очень трудно представить данный переход, но хороший защитник необходим, это факт.

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