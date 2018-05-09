Агенты Хави Мартинеса предложили «Реалу» купить полузащитника

Защитник «Баварии» Хави Мартинес хочет вернуться в Испанию. Главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда сообщил, что агенты 29-летнего футболиста предложили его услуги «Реалу».

«Я не знаю, интересует ли Мартинесом «Реал», но игрок был предложен мадридцам во время противостояния с «Баварией» в Лиге чемпионов», – сказал Инда.

Контракт испанца с «Баварией» рассчитан до 2021 года, однако он готов перебраться в Примеру уже нынешним летом.