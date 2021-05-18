«Бавария» попрощалась с Алабой, Мартинесом и Боатенгом

«Бавария» опубликовала пост в инстаграме, посвященный уходу трех игроков.
«Легенды навсегда», – написал клуб на фото с Давидом Алабой, Хави Мартинесом и Джеромом Боатенгом.
Контракты австрийца, испанца и немца истекут в июне и не будут продлены.
- Алаба выступал за «Баварию» с 2008 года: 430 матчей, 33 гола, 54 ассиста.
- Боатенг выступал с 2011 года: 362 матча, 10 голов, 25 ассистов.
- Мартинес выступал с 2012 года: 267 матчей, 14 голов, 11 ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Баварии»