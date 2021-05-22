Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хави Мартинес - статистика

Завершил карьеру
2 сентября 1988 (38)
#88 | Защитник
190 см | 81 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бавария
19
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
5 : 2
22.05.2021
Аугсбург
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 2
15.05.2021
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
6 : 0
08.05.2021
Боруссия М
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
2 : 1
24.04.2021
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2 : 0
20.04.2021
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2 : 3
17.04.2021
Бавария
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1 : 1
10.04.2021
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
03.04.2021
Бавария
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Бавария
4 : 0
20.03.2021
Штутгарт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1 : 3
13.03.2021
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
4 : 2
06.03.2021
Боруссия Д
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5 : 1
27.02.2021
Кельн
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 1
20.02.2021
Бавария
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
0 : 1
20.01.2021
Бавария
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 1
17.01.2021
Фрайбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3 : 3
05.12.2020
РБ Лейпциг
1' - 25'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 3
28.11.2020
Бавария
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
1 : 1
21.11.2020
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
2 : 3
07.11.2020
Бавария
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1 : 2
31.10.2020
Бавария
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
5 : 0
24.10.2020
Айнтрахт
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Арминия
1 : 4
17.10.2020
Бавария
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
4 : 3
04.10.2020
Герта
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Хоффенхайм
4 : 1
27.09.2020
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
8 : 0
18.09.2020
Шальке-04
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
5
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
4
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
4
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
84
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+