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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Бавария
Майнц - Бавария: обзор матча 24 апреля 2021
Майнц
24.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
3'
Ж. Буркардт
37'
Р. Квайсон
90+5'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Бавария
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Баррейро
90'
Замена
Д. Бросински
️️️️
Д. Да Коста
89'
Желтая карточка
Д. Да Коста
87'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Онисиво
80'
72'
Желтая карточка
Р. Левандовски
70'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Алаба
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Квайсон
68'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
59'
Желтая карточка
Ф. Мвене
58'
46'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
46'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Л. Сане
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Буркардт
46'
42'
Желтая карточка
Д. Алаба
41'
Желтая карточка
Л. Горецка
ГОЛ! 2:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
Ф. Мвене
37'
36'
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-2-3
27
Центнер
6
Сент-Джуст
42
Хак
13
Ниахате
21
Да Коста
2
Мвене
46
Латца
18
Баррейро
9
Онисиво
19
Квайсон
9
Буркардт
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
21
Да Коста
18
Бросински
18
Бросински
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
31
Кор
18
Баррейро
19
Квайсон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Буркардт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Буркардт
9
Онисиво
19
Глатцель
19
Глатцель
9
Онисиво
27
Горецка
23
Ньянзу
23
Ньянзу
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
5
Алаба
7
Гнабри
7
Гнабри
5
Алаба
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
Остались в запасе
Майнц
Бавария
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Александр Нюбель
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Майнц - Бавария
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
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