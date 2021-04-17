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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 17 апреля 2021
Вольфсбург
17.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
35'
В. Вегхорст
54'
М. Филипп
15'
Д. Мусиала
24'
Э. Чупо-Мотинг
37'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
90'
+6
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Эрнандес
Желтая карточка
К. Мбабу
86'
86'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Сане
79'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. Филипп
78'
73'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Д. Руссийон
️️️️
В. Са
60'
Желтая карточка
П. Отавио
57'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Б. Баку
55'
ГОЛ! 2:3!
М. Филипп
Пас отдал
П. Отавио
54'
37'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мусиала
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
К. Шлагер
35'
24'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
А. Дэвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
3-2-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
5
Лакруа
6
Отавио
17
Баку
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Са
9
Вегхорст
26
Филипп
3-3-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
19
Дэвис
10
Сане
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
27
Са
21
Руссийон
21
Руссийон
27
Са
17
Баку
7
Брекало
7
Брекало
17
Баку
26
Филипп
21
Бялек
21
Бялек
26
Филипп
21
Эрнандес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
21
Эрнандес
10
Сане
88
Мартинес
88
Мартинес
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
21
Коман
10
Мусиала
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
18
Максимилиан Зайсер
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
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