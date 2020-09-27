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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Бавария
Хоффенхайм - Бавария: обзор матча 27 сентября 2020
Хоффенхайм
27.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Бавария
16'
Э. Бичакчич
24'
М. Даббур
77'
А. Крамарич
90+2'
А. Крамарич (П)
36'
Й. Киммих
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Бавария
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Крамарич
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Боатенг
90'
+1
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
М. Даббур
80'
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
77'
73'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Сане
72'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Толиссо
Замена
М. Гачинович
️️️️
К. Баумгартнер
59'
Замена
И. Бебу
️️️️
Д. Гайгер
58'
57'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Б. Павар
57'
Замена
Р. Левандовски
️️️️
Д. Зиркзее
Желтая карточка
А. Крамарич
45'
+1
Замена
Р. Сков
️️️️
Э. Бичакчич
39'
36'
ГОЛ! 2:1!
Й. Киммих
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
К. Баумгартнер
28'
ГОЛ! 2:0!
М. Даббур
24'
Желтая карточка
Д. Гайгер
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бичакчич
Пас отдал
Д. Гайгер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бауманн
4
Бичакчич
25
Акпогума
7
Фогт
4
Пош
18
Самассеку
3
Кадержабек
18
Гайгер
14
Баумгартнер
9
Даббур
27
Крамарич
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Сане
11
Зиркзее
13
Мюллер
4
Бичакчич
24
Сков
24
Сков
4
Бичакчич
18
Гайгер
9
Бебу
9
Бебу
18
Гайгер
9
Даббур
27
Гриллич
27
Гриллич
9
Даббур
14
Баумгартнер
8
Гачинович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
8
Толиссо
10
Мусиала
10
Мусиала
8
Толиссо
28
Павар
27
Горецка
27
Горецка
28
Павар
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
11
Зиркзее
9
Левандовски
9
Левандовски
11
Зиркзее
Остались в запасе
Хоффенхайм
Бавария
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
99
Клаусс
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Хоффенхайм - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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