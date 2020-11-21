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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вердер
Бавария - Вердер: обзор матча 21 ноября 2020
Бавария
21.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
62'
К. Коман
45'
М. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
И. Павленка
90'
+1
Замена
Т. Чон
️️️️
М. Рашица
72'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
К. Мевальд
66'
Замена
Ф. Агу
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
63'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Коста
63'
ГОЛ! 1:1!
К. Коман
Пас отдал
Л. Горецка
62'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Эггештайн
Пас отдал
Д. Сарджент
43'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
32'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Замена
Л. Горецка
️️️️
Л. Эрнандес
19'
Желтая карточка
Б. Павар
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
21
Юлиан Рикман
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
5
Алаба
17
Боатенг
28
Павар
88
Мартинес
21
Коман
10
Мусиала
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-2-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
21
Топрак
6
Аугустинссон
36
Гросс
8
Мевальд
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
9
Сарджент
21
Эрнандес
27
Горецка
27
Горецка
21
Эрнандес
11
Коста
10
Сане
10
Сане
11
Коста
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
8
Мевальд
8
Мбом
8
Мбом
8
Мевальд
7
Рашица
19
Чон
19
Чон
7
Рашица
32
Биттенкурт
27
Агу
27
Агу
32
Биттенкурт
Остались в запасе
Бавария
Вердер
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
21
Юлиан Рикман
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Бавария - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Альянц Арена
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