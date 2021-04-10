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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Унион
Бавария - Унион: обзор матча 10 апреля 2021
Бавария
10.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Унион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Гриша Премель
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Кристофер Скотт
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Унион
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
17
Боатенг
44
Станишич
70
Сарр
88
Мартинес
6
Киммих
26
Дантас
21
Коман
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
4-2-2-2
16
Люте
28
Триммель
31
Кнохе
5
Фридрих
3
Ленц
21
Премель
8
Андрих
5
Эндо
30
Бюлтер
9
Муса
10
Крузе
Остались в запасе
Бавария
Унион
1
Александр Нюбель
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Кристофер Скотт
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Кристофер Скотт
АП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Лорис Кариус
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бавария - Унион
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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