Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Бавария
Фрайбург - Бавария: обзор матча 15 мая 2021
Фрайбург
15.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
29'
М. Гульде
81'
К. Гюнтер
26'
Р. Левандовски (П)
53'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Бавария
90'
Желтая карточка
Д. Алаба
87'
Желтая карточка
А. Дэвис
ГОЛ! 2:2!
К. Гюнтер
81'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
Б. Сантамария
72'
72'
Замена
К. Коман
️️️️
Л. Сане
72'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Н. Зюле
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Л. Кюблер
72'
61'
Замена
М. Рока
️️️️
Л. Эрнандес
61'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Салаи
61'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Петерсен
61'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Э. Демирович
55'
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ! 1:1!
М. Гульде
Пас отдал
В. Грифо
29'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Р. Салаи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Николас Хефлер
ОП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
5
Гульде
17
Кюблер
7
Сантамария
27
Хефлер
32
Грифо
7
Салаи
18
Петерсен
9
Демирович
3-3-2-2
1
Нюбель
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
21
Эрнандес
7
Гнабри
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
7
Салаи
7
Шмид
7
Шмид
7
Салаи
18
Петерсен
19
Хаберер
19
Хаберер
18
Петерсен
7
Сантамария
14
Кайтель
14
Кайтель
7
Сантамария
17
Кюблер
11
Чон
11
Чон
17
Кюблер
9
Демирович
9
Хелер
9
Хелер
9
Демирович
25
Зюле
70
Сарр
70
Сарр
25
Зюле
21
Эрнандес
21
Рока
21
Рока
21
Эрнандес
13
Мюллер
8
Толиссо
8
Толиссо
13
Мюллер
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
Остались в запасе
Фрайбург
Бавария
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
22
Квон Чан Хун
ПВ
Остались в запасе
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Фрайбург - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Бавария
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+