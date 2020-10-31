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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 31 октября 2020
Кельн
31.10.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
82'
Д. Дрекслер
13'
Т. Мюллер (П)
45+1'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
90'
+4
Замена
М. Рока
️️️️
С. Гнабри
Желтая карточка
М. Вольф
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дрекслер
Пас отдал
Я. Тильманн
82'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
С. Андерссон
79'
79'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Х. Мартинес
63'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Сане
63'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Скири
59'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Д. Лимниос
59'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Я. Хорн
59'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
23'
Желтая карточка
Б. Павар
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Мюллер
10'
Желтая карточка
Э. Чупо-Мотинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Хорн
38
Хорн
5
Чикош
33
Борнау
27
Вольф
6
Скири
6
Озкан
4
Якобс
8
Дуда
18
Лимниос
20
Андерссон
4-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
25
Зюле
70
Сарр
88
Мартинес
6
Киммих
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
20
Андерссон
99
Арокодаре
99
Арокодаре
20
Андерссон
38
Хорн
3
Каттербах
3
Каттербах
38
Хорн
18
Лимниос
24
Дрекслер
24
Дрекслер
18
Лимниос
6
Скири
29
Тильманн
29
Тильманн
6
Скири
7
Гнабри
21
Рока
21
Рока
7
Гнабри
88
Мартинес
5
Алаба
5
Алаба
88
Мартинес
10
Сане
11
Коста
11
Коста
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
11
Зиркзее
11
Зиркзее
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Кельн
Бавария
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Кельн - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
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