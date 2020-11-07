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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 07 ноября 2020
Боруссия Д
07.11.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
45'
М. Ройс
83'
Э. Холанд
45+4'
Д. Алаба
48'
Р. Левандовски
80'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
Желтая карточка
А. Витсель
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Р. Геррейру
83'
82'
Желтая карточка
Р. Левандовски
80'
ГОЛ! 1:3!
Л. Сане
Пас отдал
Р. Левандовски
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Санчо
69'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Д. Рейна
69'
69'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
Замена
Д. Беллингем
️️️️
Т. Делэни
60'
48'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Эрнандес
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Алаба
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Т. Делэни
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Геррейру
45'
36'
Желтая карточка
Й. Киммих
36'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
22
Геррейру
28
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
27
Делэни
28
Витсель
10
Рейна
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-1-1-2-2
1
Нойер
70
Сарр
17
Боатенг
5
Алаба
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
27
Делэни
5
Беллингем
5
Беллингем
27
Делэни
10
Рейна
8
Брандт
8
Брандт
10
Рейна
19
Санчо
9
Азар
9
Азар
19
Санчо
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
6
Киммих
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Киммих
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
26
Крис Ричардс
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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