Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 22 мая 2021
Бавария
22.05.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
5 : 2
Завершен
Аугсбург
9'
Д. Гаувелеув (АГ)
23'
С. Гнабри
33'
Й. Киммих
43'
К. Коман
90'
Р. Левандовски
67'
А. Хан
72'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 5:2!
Р. Левандовски
90'
87'
Замена
Л. Петков
️️️️
А. Хан
Желтая карточка
Л. Эрнандес
83'
76'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
К. Толиссо
️️️️
Д. Алаба
73'
72'
ГОЛ! 4:2!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
А. Хан
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
72'
70'
Желтая карточка
М. Сухи
67'
ГОЛ! 4:1!
А. Хан
Пас отдал
Л. Бенеш
67'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Рихтер
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Боатенг
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
61'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
61'
46'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
М. Педерсен
46'
Замена
М. Сухи
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 4:0!
К. Коман
Пас отдал
Д. Алаба
43'
ГОЛ! 3:0!
Й. Киммих
Пас отдал
К. Коман
33'
25'
Пенальти не реализован!
Д. Калиджиури
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Гаувелеув
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Рани Хедира
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
25
Лукас Петков
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-3-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
28
Павар
21
Коман
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
6
Гаувелеув
22
Педерсен
8
Бенеш
11
Груэсо
28
Хан
20
Калиджиури
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
17
Боатенг
88
Мартинес
88
Мартинес
17
Боатенг
5
Алаба
8
Толиссо
8
Толиссо
5
Алаба
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
28
Хан
25
Петков
25
Петков
28
Хан
20
Калиджиури
17
Сухи
17
Сухи
20
Калиджиури
22
Педерсен
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
22
Педерсен
5
Рихтер
97
Йенсен
97
Йенсен
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
40
Томаш Коубек
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Рани Хедира
ОП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Бавария - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Аугсбург
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+