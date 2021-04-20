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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 20 апреля 2021
Бавария
20.04.2021, вторник, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Байер
7'
Э. Чупо-Мотинг
13'
Й. Киммих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
83'
Замена
Венделл
️️️️
Д. Синкгравен
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Павар
82'
Замена
К. Скотт
️️️️
Д. Мусиала
82'
70'
Замена
Н. Амири
️️️️
С. Бендер
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Мюллер
63'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Коман
63'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Д. Боатенг
63'
60'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
46'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
46'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Ж. Фримпонг
ГОЛ! 2:0!
Й. Киммих
13'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Альфонсо Дэвис
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
19
Дэвис
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
3-2-1-2-2
1
Градецки
5
Бендер
12
Тапсоба
4
Та
30
Фримпонг
24
Синкгравен
25
Паласиос
20
Арангис
19
Диаби
17
Бэйли
14
Шик
17
Боатенг
23
Ньянзу
23
Ньянзу
17
Боатенг
28
Павар
70
Сарр
70
Сарр
28
Павар
13
Мюллер
27
Горецка
27
Горецка
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Скотт
10
Скотт
10
Мусиала
21
Коман
10
Сане
10
Сане
21
Коман
5
Бендер
10
Амири
10
Амири
5
Бендер
24
Синкгравен
18
Венделл
18
Венделл
24
Синкгравен
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
30
Фримпонг
7
Вирц
7
Вирц
30
Фримпонг
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
Остались в запасе
Бавария
Байер
1
Александр Нюбель
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Ханнес Вольф
Статистика матча Бавария - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
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