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    Ханнес Вольф

    Тренер
    Имя Ханнес
    Фамилия Вольф
    Гражданство Германия
    Дата рождения 15 апреля 1981
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Генк 31 14 9 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.10.2020 Генк 2 : 1 Шарлеруа
    09.08.2020 Зюлте-Варегем 1 : 2 Генк
    15.08.2020 Генк 1 : 1 Оуд-Хеверли
    23.08.2020 Стандард 0 : 0 Генк
    30.08.2020 Генк 1 : 2 Брюгге
    14.09.2020 Беерсхот-Вилрейк 5 : 2 Генк
    20.09.2020 Генк 3 : 1 Мехелен
    28.09.2020 Генк 2 : 2 Остенде
    03.10.2020 Ваасланд-Беверен 1 : 1 Генк
    26.10.2020 Гент 1 : 2 Генк
    30.10.2020 Генк 4 : 0 Эйпен
    07.11.2020 Сент-Труйден 1 : 2 Генк
    22.11.2020 Генк 4 : 1 Роял Мускрон-Перувельц
    28.11.2020 Серкль Брюгге 1 : 5 Генк
    06.12.2020 Генк 4 : 2 Антверпен
    11.12.2020 Андерлехт 1 : 0 Генк
    19.12.2020 Генк 2 : 0 Кортрейк
    06.01.2021 Эйпен 1 : 4 Генк
    27.12.2020 Генк 1 : 1 Ваасланд-Беверен
    16.01.2021 Роял Мускрон-Перувельц 2 : 0 Генк
    24.01.2021 Брюгге 3 : 2 Генк
    27.01.2021 Генк 3 : 2 Зюлте-Варегем
    30.01.2021 Мехелен 0 : 0 Генк
    07.02.2021 Генк 1 : 2 Андерлехт
    21.01.2021 Генк 1 : 1 Гент
    17.02.2021 Остенде 3 : 1 Генк
    21.02.2021 Генк 1 : 2 Беерсхот-Вилрейк
    26.02.2021 Шарлеруа 1 : 2 Генк
    07.03.2021 Генк 2 : 0 Серкль Брюгге
    09.01.2021 Кортрейк 2 : 1 Генк
    19.03.2021 Генк 2 : 2 Стандард
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