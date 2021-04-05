Ханнес Вольф
Тренер
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Вольф
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|15 апреля 1981
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Вольф
|Гражданство
|Германия
|Дата рождения
|15 апреля 1981
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Генк
|31
|14
|9
|8
|Дата
|Матч
|18.10.2020
|Генк
|2 : 1
|Шарлеруа
|09.08.2020
|Зюлте-Варегем
|1 : 2
|Генк
|15.08.2020
|Генк
|1 : 1
|Оуд-Хеверли
|23.08.2020
|Стандард
|0 : 0
|Генк
|30.08.2020
|Генк
|1 : 2
|Брюгге
|14.09.2020
|Беерсхот-Вилрейк
|5 : 2
|Генк
|20.09.2020
|Генк
|3 : 1
|Мехелен
|28.09.2020
|Генк
|2 : 2
|Остенде
|03.10.2020
|Ваасланд-Беверен
|1 : 1
|Генк
|26.10.2020
|Гент
|1 : 2
|Генк
|30.10.2020
|Генк
|4 : 0
|Эйпен
|07.11.2020
|Сент-Труйден
|1 : 2
|Генк
|22.11.2020
|Генк
|4 : 1
|Роял Мускрон-Перувельц
|28.11.2020
|Серкль Брюгге
|1 : 5
|Генк
|06.12.2020
|Генк
|4 : 2
|Антверпен
|11.12.2020
|Андерлехт
|1 : 0
|Генк
|19.12.2020
|Генк
|2 : 0
|Кортрейк
|06.01.2021
|Эйпен
|1 : 4
|Генк
|27.12.2020
|Генк
|1 : 1
|Ваасланд-Беверен
|16.01.2021
|Роял Мускрон-Перувельц
|2 : 0
|Генк
|24.01.2021
|Брюгге
|3 : 2
|Генк
|27.01.2021
|Генк
|3 : 2
|Зюлте-Варегем
|30.01.2021
|Мехелен
|0 : 0
|Генк
|07.02.2021
|Генк
|1 : 2
|Андерлехт
|21.01.2021
|Генк
|1 : 1
|Гент
|17.02.2021
|Остенде
|3 : 1
|Генк
|21.02.2021
|Генк
|1 : 2
|Беерсхот-Вилрейк
|26.02.2021
|Шарлеруа
|1 : 2
|Генк
|07.03.2021
|Генк
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|09.01.2021
|Кортрейк
|2 : 1
|Генк
|19.03.2021
|Генк
|2 : 2
|Стандард