Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Герта
Бавария - Герта: обзор матча 04 октября 2020
Бавария
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 3
Завершен
Герта
40'
Р. Левандовски
51'
Р. Левандовски
85'
Р. Левандовски
90+2'
Р. Левандовски (П)
60'
Д. Кордоба
71'
М. Кунья
88'
Д. Нганкам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Герта
Замена
Х. Мартинес
️️️️
С. Гнабри
90'
+5
Желтая карточка
Р. Левандовски
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Миттельштадт
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Р. Левандовски
90'
+2
Замена
Н. Зюле
️️️️
А. Дэвис
89'
88'
ГОЛ! 3:3!
Д. Нганкам
Пас отдал
М. Миттельштадт
88'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
Желтая карточка
С. Гнабри
85'
ГОЛ! 3:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
85'
84'
Желтая карточка
К. Пентек
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Кунья
Пас отдал
К. Пентек
68'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Зеефуик
Замена
Б. Павар
️️️️
К. Ричардс
65'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Эрнандес
65'
Замена
К. Толиссо
️️️️
Й. Киммих
65'
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кордоба
Пас отдал
М. Кунья
Желтая карточка
Л. Эрнандес
58'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Ричардс
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Гнабри
40'
13'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
29
Адриан Файн
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нойер
26
Ричардс
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
21
Эрнандес
27
Горецка
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-3-1-1-2
1
Шволов
42
Зеефуик
4
Штарк
28
Боята
22
Пекарик
29
Тусар
7
Миттельштадт
16
Дарида
14
Лукебакио
10
Кунья
9
Кордоба
21
Эрнандес
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Эрнандес
19
Дэвис
25
Зюле
25
Зюле
19
Дэвис
26
Ричардс
28
Павар
28
Павар
26
Ричардс
7
Гнабри
88
Мартинес
88
Мартинес
7
Гнабри
6
Киммих
8
Толиссо
8
Толиссо
6
Киммих
14
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
14
Лукебакио
42
Зеефуик
9
Пентек
9
Пентек
42
Зеефуик
Остались в запасе
Бавария
Герта
29
Адриан Файн
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
25
Лука Нец
ЛЗ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
25
Лука Нец
ЛЗ
39
Юлиан Альбрехт
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Герта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Кортус
(Ретенбах-ан-дер-Пегниц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Бавария
Герта
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Мусиала в третий раз потерял сознание на поле
22 ноября
9
Обладатель «Золотого мяча» Кейн обратился к болельщикам после операции
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+