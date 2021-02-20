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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 20 февраля 2021
Айнтрахт
20.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Бавария
12'
Д. Камада
31'
А. Юнес
53'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
90'
+4
Желтая карточка
Э. Н'Дика
90'
+2
90'
+1
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Сане
83'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
83'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Юнес
74'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
С. Роде
68'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Л. Йович
68'
Желтая карточка
С. Роде
56'
53'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
46'
Замена
Л. Горецка
️️️️
М. Рока
ГОЛ! 2:0!
А. Юнес
Пас отдал
Д. Камада
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Камада
Пас отдал
Ф. Костич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
3
Тута
20
Хасебе
6
Туре
17
Роде
18
Костич
8
Юнес
18
Камада
9
Йович
4-2-2-2
1
Нойер
25
Зюле
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
21
Рока
6
Киммих
10
Сане
21
Коман
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
17
Роде
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Роде
8
Юнес
25
Баркок
25
Баркок
8
Юнес
9
Йович
9
Ахе
9
Ахе
9
Йович
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
21
Эрнандес
21
Эрнандес
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
88
Мартинес
88
Мартинес
10
Сане
21
Рока
27
Горецка
27
Горецка
21
Рока
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
9
Арминдо Зиб
ЦФ
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
23
Элиас Берднер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Остались в запасе
9
Арминдо Зиб
ЦФ
26
Тиагу Дантас
ЦП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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