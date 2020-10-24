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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 24 октября 2020
Бавария
24.10.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Айнтрахт
10'
Р. Левандовски
26'
Р. Левандовски
60'
Р. Левандовски
72'
Л. Сане
90'
Д. Мусиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
ГОЛ! 5:0!
Д. Мусиала
90'
74'
Замена
Д. Соу
️️️️
Ш. Илсанкер
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Коман
73'
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Сарр
72'
71'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Туре
71'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
А. Силва
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Коста
68'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
68'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Т. Мюллер
68'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
60'
Желтая карточка
Й. Киммих
46'
46'
Замена
А. Юнес
️️️️
Д. Камада
46'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
Д. Боатенг
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
26'
Желтая карточка
Л. Горецка
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
10'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
8
Амин Юнес
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
70
Сарр
6
Киммих
27
Горецка
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
4-3-1-2
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
13
Хинтереггер
20
Хасебе
31
Илсанкер
17
Роде
7
Цубер
18
Камада
19
Силва
12
Дост
21
Коман
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Коман
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
13
Мюллер
88
Мартинес
88
Мартинес
13
Мюллер
11
Коста
10
Сане
10
Сане
11
Коста
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
7
Цубер
22
Чендлер
22
Чендлер
7
Цубер
19
Силва
21
Да Коста
21
Да Коста
19
Силва
31
Илсанкер
97
Соу
97
Соу
31
Илсанкер
6
Туре
25
Баркок
25
Баркок
6
Туре
18
Камада
8
Юнес
8
Юнес
18
Камада
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Александр Нюбель
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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