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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Кельн
Бавария - Кельн: обзор матча 27 февраля 2021
Бавария
27.02.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Кельн
18'
Э. Чупо-Мотинг
33'
Р. Левандовски
65'
Р. Левандовски
82'
С. Гнабри
86'
С. Гнабри
49'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кельн
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Й. Киммих
87'
Замена
Т. Дантас
️️️️
Л. Сане
87'
ГОЛ! 5:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
86'
85'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
И. Якобс
ГОЛ! 4:1!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Эрнандес
82'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
72'
71'
Замена
М. Майер
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Э. Реджбечай
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
65'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
64'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Д. Мусиала
64'
49'
ГОЛ! 2:1!
Э. Скири
46'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Р. Чикош
46'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Деннис
Желтая карточка
Л. Сане
45'
+1
45'
Желтая карточка
Р. Чикош
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Горецка
33'
Желтая карточка
Д. Алаба
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Л. Горецка
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Бавария
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
4-1-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
6
Киммих
27
Горецка
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
4-1-2-2-1
1
Хорн
27
Вольф
22
Мере
6
Кестич
5
Чикош
6
Скири
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
4
Якобс
17
Деннис
10
Сане
26
Дантас
26
Дантас
10
Сане
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
6
Киммих
88
Мартинес
88
Мартинес
6
Киммих
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
5
Чикош
38
Хорн
38
Хорн
5
Чикош
4
Якобс
3
Каттербах
3
Каттербах
4
Якобс
17
Деннис
29
Тильманн
29
Тильманн
17
Деннис
37
Реджбечай
24
Дрекслер
24
Дрекслер
37
Реджбечай
8
Дуда
7
Майер
7
Майер
8
Дуда
Остались в запасе
Бавария
Кельн
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Бавария - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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