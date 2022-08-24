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АПОЭЛ
Макс Майер
€ 800 тыс
Макс Майер
АПОЭЛ
18 сентября 1995 (31), Оберхаузен
#7 | Полузащитник
169 см | 65 кг
Германия
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Фото
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Майер отказался от перехода в «Арсенал» из-за его невыхода в Лигу чемпионов. Игрок продолжит карьеру в «Хоффенхайме»
2018.05.21 18:27
1
«Шальке-04» отстранил Майера от тренировок до конца сезона. У игрока конфликт с руководством
2018.04.30 23:08
Майер заинтересовал «Атлетико»
2018.03.05 15:25
1
Майер, которым интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль», отклонил второе предложение «Шальке» о продлении контракта
2018.02.27 13:30
1
«Бавария» не интересуется полузащитником «Шальке-04» Майером
2018.02.12 09:43
«Барселона» не намерена покупать Макса Майера
2018.02.08 19:17
2
Победитель Евро-U21 Майер может перейти из «Шальке» в «Барселону»
2018.02.02 16:36
2
«Барселона» нашла альтернативу Коутиньо в лице Брандта и Майера
2017.10.17 17:50
1
«Ливерпуль» следит за Майером
2017.06.26 15:27
Майер отказался продлевать контракт с «Шальке»
2017.06.05 07:56
Источник: «Арсенал» намерен купить Майера
2017.04.16 10:09
Майер летом может покинуть «Шальке» за 20 миллионов
2017.04.10 20:17
«Тоттенхэм» готов приобрести у «Шальке-04» Майера за 30 миллионов
2016.12.25 18:13
«Барселона» и «Ливерпуль» поспорят за Макса Майера
2016.11.10 15:37
1
«Тоттенхэм» готов купить Майера за 45 миллионов
2016.08.31 10:46
3
«Ливерпуль» нацелился на Майера
2016.07.22 20:23
1
Майер: «В «Шальке» все удивились, когда Нойштедтер отказался от немецкого гражданства в пользу российского»
2016.05.27 15:19
16
Майер: «Хотели одержать победу, но не получилось»
2015.10.23 09:34
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