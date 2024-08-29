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АПОЭЛ
Макс Майер
Статистика
€ 800 тыс
Макс Майер - статистика
АПОЭЛ
18 сентября 1995 (31), Оберхаузен
#7 | Полузащитник
169 см | 65 кг
Германия
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И
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АПОЭЛ
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 2
29.08.2024
РФШ
1' - 65'
Лига Европы, 4 раунд
РФШ
2 : 1
22.08.2024
АПОЭЛ
1' - 68'
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