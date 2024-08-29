Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Турция. Суперлига 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013