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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - РФШ
АПОЭЛ - РФШ: обзор матча 29 августа 2024
АПОЭЛ
29.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
РФШ
75'
М. Сушич
90+4'
А. Донис
40'
Я. Икаунекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - РФШ
Пенальти не реализован!
Л. Двали
ГОЛ!
С. Панич
2:4
ГОЛ!
Х. Кинтилья
2:3
ГОЛ!
H. Prenga
1:3
Пенальти не реализован!
К. Сарфо
ГОЛ!
Ж. Липусчек
1:2
ГОЛ!
Ю. Эль-Араби
1:1
ГОЛ!
Я. Икаунекс
0:1
Замена
М. Корбу
️️️️
Д. Ндонгала
113'
110'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
Л. Одишария
110'
Замена
L. Silagadze
️️️️
Э. Сантана
108'
Желтая карточка
М. Кигурс
Замена
C.
️️️️
Р. Петрович
106'
Желтая карточка
А. Донис
98'
94'
Желтая карточка
Ж. Липусчек
ГОЛ! 2:1!
А. Донис
Пас отдал
М. Сушич
90'
+4
90'
+2
Замена
М. Кигурс
️️️️
V. Osuagwu
Желтая карточка
Р. Петрович
90'
+1
Замена
Г. Костадинов
️️️️
С. Техера
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Сушич
Пас отдал
Д. Ндонгала
75'
68'
Замена
Э. Сантана
️️️️
R. Ndjiki
Желтая карточка
В. Белец
67'
67'
Желтая карточка
С. Куадио
67'
Замена
V. Osuagwu
️️️️
С. Куадио
Замена
С. Дражич
️️️️
М. Майер
65'
60'
Желтая карточка
Л. Одишария
56'
Желтая карточка
H. Prenga
Замена
М. Сушич
️️️️
И. Чебаке
53'
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
53'
52'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
Желтая карточка
И. Чебаке
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
Я. Икаунекс
Пас отдал
Р. Савалниекс
20'
Замена
R. Ndjiki
️️️️
И. Диоманде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Серхио Техера
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
РФШ
40
Фабрис Ондоа
ВР
3
Даниэльс Балодис
ЦЗ
43
Жига Липусчек
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
8
Лаша Одишария
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
6
Адам Мархиев
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
23
Herdi Prenga
ЦФ
7
Исмаэль Диоманде
ЦФ
17
Седрик Куадио
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
5
Cipriano
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
17
Мариус Корбу
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Стефан Дражич
ЦФ
РФШ
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
16
Эмерсон Сантана
ЛВ
15
Rostand Ndjiki
ЦП
30
Haruna Njie
ЦП
49
Мартинс Кигурс
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
7
L. Silagadze
ЦФ
3
Victor Osuagwu
ЦФ
3-1-2-2-2
27
Белец
3
Двали
6
Кинтилья
29
Чебаке
3
Петрович
8
Техера
44
Сарфо
10
Маркиньос
7
Майер
77
Ндонгала
19
Эль-Араби
2-1-4-3
40
Ондоа
3
Балодис
43
Липусчек
26
Панич
10
Икаунекс
6
Мархиев
11
Савалниекс
8
Одишария
17
Куадио
7
Диоманде
23
3
Петрович
5
5
3
Петрович
29
Чебаке
16
Сушич
16
Сушич
29
Чебаке
8
Техера
70
Костадинов
70
Костадинов
8
Техера
77
Ндонгала
17
Корбу
17
Корбу
77
Ндонгала
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
7
Майер
9
Дражич
9
Дражич
7
Майер
8
Одишария
21
Стужлис
21
Стужлис
8
Одишария
7
Диоманде
15
15
7
Диоманде
49
Кигурс
49
Кигурс
16
Сантана
16
Сантана
Сантана
7
7
Сантана
17
Куадио
3
3
17
Куадио
Остались в запасе
АПОЭЛ
РФШ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
1
Павел Штейнборс
ВР
30
Haruna Njie
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Викторс Морозс
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Savvas Michos
ВР
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
Остались в запасе
1
Павел Штейнборс
ВР
30
Haruna Njie
ЦП
1
Sergejs Vilkovs
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Викторс Морозс
Статистика матча АПОЭЛ - РФШ
4
6
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
22
Офсайды
0
1
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Кармиотисса
- : -
02.12.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
1 : 0
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
РФШ
Латвия. Высшая лига, 35 тур
РФШ
3 : 0
01.11.2026
Гробиня
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Супер Нова
0 : 3
25.10.2026
РФШ
Латвия. Высшая лига, 33 тур
РФШ
2 : 0
19.10.2026
Тукумс
Латвия. Высшая лига, 25 тур
РФШ
4 : 0
15.10.2026
Супер Нова
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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