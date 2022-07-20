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    Маринос Узунидис

    Тренер
    Имя Маринос
    Фамилия Узунидис
    Команда АПОЭЛ
    Гражданство Кипр
    Дата рождения 10 октября 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АПОЭЛ 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2022 Ботев 0 : 0 АПОЭЛ
    28.07.2022 АПОЭЛ 2 : 0 Ботев
    04.08.2022 АПОЭЛ 1 : 0 Кызыл-Жар
    11.08.2022 Кызыл-Жар 0 : 0 АПОЭЛ
    17.08.2022 Юргорден 3 : 0 АПОЭЛ
    23.08.2022 АПОЭЛ 3 : 2 Юргорден
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