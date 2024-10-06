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Маринос Узунидис
Статистика
Маринос Узунидис - статистика
Кипр
10 октября 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига Европы 2020/2021
Греция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Греция. Суперлига 2014/2015
Греция. Суперлига 2013/2014
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
В
П
Н
АПОЭЛ
6
3
2
1
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
АПОЭЛ
0 : 1
06.10.2024
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Омония 29-го мая
0 : 0
29.09.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
АПОЭЛ
3 : 1
22.09.2024
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Эносис Неон Паралимни
0 : 4
18.09.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Кармиотисса
0 : 3
14.09.2024
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АПОЭЛ
1 : 3
01.09.2024
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