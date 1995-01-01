Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреас Христодулу

    #22 | Вратарь
    Имя Андреас
    Фамилия Христодулу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 марта 1997 (25 лет)
    Рост 188
    • Читайте нас: 
    11