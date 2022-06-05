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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Северная Ирландия
Кипр - Северная Ирландия: обзор матча 05 июня 2022
Кипр
05.06.2022, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа C2, 2 тур
0 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Северная Ирландия
90'
+1
Желтая карточка
Л. Доннелли
Замена
А. Какулис
️️️️
П. Сотириу
77'
77'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
С. Дэвис
70'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Ф. Папулис
️️️️
Г. Кастанос
66'
64'
Замена
К. МакМенамин
️️️️
Г. Уит
63'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Ш. Чарльз
Замена
М. Ционис
️️️️
Л. Лоизу
56'
53'
Желтая карточка
Д. Эванс
Желтая карточка
Г. Кастанос
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
9
Иоаннис Питтас
ЛЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
4
Павлос Корреа
ПЗ
6
Алекс Гогич
ОП
5
Фанос Кателарис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Кирон Браун
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Гэвин Уит
ЦП
13
Пэдди Лэйн
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Кипр
12
Андреас Христодулу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
15
Фотис Папулис
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Северная Ирландия
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
7
Конор МакМенамин
ЛВ
21
Чарли МакКэн
ОП
19
Лайам Доннелли
ОП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
16
Алистер Маккэнн
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Шейн Ловери
ЦФ
9
Дион Чарльз
ЦФ
3-1-3-3
22
Михаил
9
Питтас
4
Иоанну
4
Корреа
6
Гогич
5
Кателарис
20
Кастанос
18
Артиматас
10
Лоизу
3
Сотириу
9
Христофи
3-1-5-1
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
5
Эванс
22
Браун
19
Чарльз
18
Уит
6
Сэйвилл
8
Дэвис
7
МакГинн
13
Лэйн
10
Лафферти
20
Кастанос
15
Папулис
15
Папулис
20
Кастанос
10
Лоизу
21
Ционис
21
Ционис
10
Лоизу
3
Сотириу
11
Какулис
11
Какулис
3
Сотириу
19
Чарльз
19
Доннелли
19
Доннелли
19
Чарльз
6
Сэйвилл
16
Маккэнн
16
Маккэнн
6
Сэйвилл
18
Уит
7
МакМенамин
7
МакМенамин
18
Уит
8
Дэвис
9
Ловери
9
Ловери
8
Дэвис
Остались в запасе
Кипр
Северная Ирландия
12
Андреас Христодулу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
21
Чарли МакКэн
ОП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
12
Андреас Христодулу
ВР
1
Иоаким Тумпас
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
Остались в запасе
23
Тревор Карсон
ВР
12
Люк Саутвуд
ВР
2
Конор Брэдли
ПЗ
21
Чарли МакКэн
ОП
0
Элфи МакКалмонт
ЦП
18
Каолан Бойд-Манс
ЦП
9
Дион Чарльз
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Кипр - Северная Ирландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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