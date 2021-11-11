Николаос Костеноглу
Тренер
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Костеноглу
|Команда
|Кипр
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|3 октября 1970
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Костеноглу
|Команда
|Кипр
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|3 октября 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кипр
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Шотландия
|0 : 0
|Кипр
|17.06.2023
|Кипр
|0 : 0
|Грузия
|20.06.2023
|Норвегия
|0 : 0
|Кипр
|08.09.2023
|Кипр
|0 : 0
|Шотландия
|11.09.2023
|Испания
|0 : 0
|Кипр
|12.10.2023
|Кипр
|0 : 0
|Норвегия
|15.10.2023
|Грузия
|0 : 0
|Кипр
|16.11.2023
|Кипр
|0 : 0
|Испания