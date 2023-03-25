Николаос Костеноглу - статистика
Тренер
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Костеноглу
|Команда
|Кипр
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|3 октября 1970
|Имя
|Николаос
|Фамилия
|Костеноглу
|Команда
|Кипр
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|3 октября 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|25.03.2023
|Шотландия
|3 : 0
|Кипр
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|28.03.2023
|Армения
|2 : 2
|Кипр
|Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кипр
|8
|0
|1
|7
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Шотландия
|3 : 0
|Кипр
|17.06.2023
|Кипр
|0 : 0
|Грузия
|20.06.2023
|Норвегия
|0 : 0
|Кипр
|08.09.2023
|Кипр
|0 : 0
|Шотландия
|12.09.2023
|Испания
|0 : 0
|Кипр
|12.10.2023
|Кипр
|0 : 0
|Норвегия
|15.10.2023
|Грузия
|0 : 0
|Кипр
|16.11.2023
|Кипр
|0 : 0
|Испания