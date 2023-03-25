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    Николаос Костеноглу - статистика

    Тренер
    Имя Николаос
    Фамилия Костеноглу
    Команда Кипр
    Гражданство Греция
    Дата рождения 3 октября 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.03.2023 Шотландия 3 : 0 Кипр Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    28.03.2023 Армения 2 : 2 Кипр Товарищеские матчи. Сборные
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кипр 8 0 1 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2023 Шотландия 3 : 0 Кипр
    17.06.2023 Кипр 0 : 0 Грузия
    20.06.2023 Норвегия 0 : 0 Кипр
    08.09.2023 Кипр 0 : 0 Шотландия
    12.09.2023 Испания 0 : 0 Кипр
    12.10.2023 Кипр 0 : 0 Норвегия
    15.10.2023 Грузия 0 : 0 Кипр
    16.11.2023 Кипр 0 : 0 Испания
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